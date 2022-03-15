Убийцу двухлетней девочки из Тульской области приговорили к 18,5 года колонии

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Суд приговорил убийцу двухлетней девочки в деревне Панарино Тульской области Виктора Денисова к 18,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Убийцу двухлетней девочки из Тульской области приговорили к 18,5 года колонии
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.

За хранение оружия Денисову назначили полтора года ограничения свободы, за хулиганство — три года. За убийство Виктор Денисов получил 17 лет лишения свободы, а за покушение на убийство матери девочки — 14 лет.

Суммарно суд лишил Денисова свободы на 18 лет и шесть месяцев. Судья заключил оставить приговор без изменений до вступления в законную силу.

В августе 2021 года сообщалось, что в деревне Панарино находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая находилась на улице с дочерью в возрасте 2,5 года.​

От полученного ранения девочка скончалась на месте. Женщину доставили в медучреждение.

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