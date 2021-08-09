В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребёнка
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст. 105 («Убийство малолетнего) и ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство двух и более лиц»), — сообщает пресс-служба.
По информации следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая находилась на улице с дочерью 2,5 лет. От полученного ранения девочка погибла на месте. Женщину доставили в медучреждение.
Мужчина задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту падения трёх человек с пятого этажа строящегося дома в Туле.