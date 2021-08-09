В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребёнка

В деревне Панарино Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двухлетнего ребёнка, заявили в пресс-службе областного Следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам​ преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст. 105 («Убийство малолетнего) и ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство двух и более лиц»), — сообщает пресс-служба.

По информации следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая находилась на улице с дочерью 2,5 лет.​ От полученного ранения девочка погибла на месте. Женщину доставили в медучреждение.

Мужчина задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту падения трёх человек с пятого этажа строящегося дома в Туле.