СК возбудил дело после падения трёх человек с пятого этажа дома в Туле

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Следователи возбудили уголовное дело по факту падения трёх человек с пятого этажа строящегося дома. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
СК возбудил дело после падения трёх человек с пятого этажа дома в Туле
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 июня рабочие выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного жилого дома на улице Аркадия Шипунова в посёлке Левобережном, с полученными повреждениями они госпитализированы.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие, по предварительной информации, являются гражданами России.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбуждено в Хабаровске после падения подростка с третьего этажа заброшенного здания.

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