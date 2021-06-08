СК возбудил дело после падения трёх человек с пятого этажа дома в Туле
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 июня рабочие выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного жилого дома на улице Аркадия Шипунова в посёлке Левобережном, с полученными повреждениями они госпитализированы.
В пресс-службе уточнили, что пострадавшие, по предварительной информации, являются гражданами России.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбуждено в Хабаровске после падения подростка с третьего этажа заброшенного здания.