Политолог прокомментировал просьбу прокурора приговорить Навального к 13 годам колонии

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RT
Политолог Сергей Карнаухов в беседе с RT прокомментировал просьбу прокурора приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда.
Политолог прокомментировал просьбу прокурора приговорить Навального к 13 годам колонии
  • AP
  • © Denis Kaminev

«В данном случае запрошенный срок не является предельно высоким», — считает Карнаухов.

Он отметил, что при этом «судья может назначить наказание на 1,5-3 года меньше, чем было запрошено».

Ранее в рамках заседания выездной комиссии Лефортовского суда столицы прокурор попросил назначить Алексею Навальному наказание в виде 13 лет лишения свободы и 1,2 млн руб. штрафа по делу о мошенничестве и  неуважении к суду.

Процесс проходит на территории ИК№2 в городе Покров Владимирской области, где Алексей Навальный отбывает наказание за предыдущие преступления.

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