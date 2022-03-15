Прокурор просит 13 лет колонии для Навального по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Гособвинение просит Лефортовский суд Москвы приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу признать Навального виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года», — обратилась к суду представитель прокуратуры.

Обвинение также попросило назначить подсудимому штраф в размере 1,2 млн рублей.

1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального ещё двух уголовных дел.

Отмечается, что одно из дел было возбуждено год назад по статье о мошенничестве.

По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией»*.

Второе дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.