В Петербурге ресторанам разрешили работать по ночам с 18 марта

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В Санкт-Петербурге снимают ряд ограничительных мер по COVID-19 в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
В Петербурге ресторанам разрешили работать по ночам с 18 марта
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, с 18 марта снимается запрет на ночную работу предприятий общепита и других объектов развлечения и досуга, среди которых концертные залы, кинотеатры, зоопарки и океанариумы. Они смогут работать с 02:00 до 06:00.

Также снимается запрет на проведение ночных физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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