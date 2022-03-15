В Петербурге ресторанам разрешили работать по ночам с 18 марта

В Санкт-Петербурге снимают ряд ограничительных мер по COVID-19 в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, с 18 марта снимается запрет на ночную работу предприятий общепита и других объектов развлечения и досуга, среди которых концертные залы, кинотеатры, зоопарки и океанариумы. Они смогут работать с 02:00 до 06:00.

Также снимается запрет на проведение ночных физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.