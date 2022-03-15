Обвинение просит перевести Навального из колонии общего в колонию строгого режима

Обвинение просит перевести Алексея Навального из колонии общего в колонию строгого режима по итогам нынешнего процесса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что гособвинение просит Лефортовский суд Москвы приговорить Навального к 13 годам колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда.

2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии два года и восемь месяцев.

В настоящее время Навальный отбывает срок в покровской колонии.