Обвинение просит перевести Навального из колонии общего в колонию строгого режима
- © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что гособвинение просит Лефортовский суд Москвы приговорить Навального к 13 годам колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда.
2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.
По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии два года и восемь месяцев.
В настоящее время Навальный отбывает срок в покровской колонии.