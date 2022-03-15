В МВД заявили о ликвидации в Подмосковье нескольких нарколабораторий

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Подмосковье нарколаборатории, созданные для распространения наркотиков в российских регионах через тайники-закладки.

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали запрещённые вещества в подпольных лабораториях, расположенных в частных домовладениях на территории Подмосковья. Затем товар реализовывали на торговой площадке в даркнете, поставляли в регионы России с помощью курьеров и распространяли посредством тайников-закладок», — цитирует её «МВД МЕДИА».

Уточняется, что лаборатории, которые были созданы гражданами Украины, занимались производством синтетических наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества посредством интернет-магазина.

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