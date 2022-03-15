В МВД заявили о ликвидации в Подмосковье нескольких нарколабораторий
«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали запрещённые вещества в подпольных лабораториях, расположенных в частных домовладениях на территории Подмосковья. Затем товар реализовывали на торговой площадке в даркнете, поставляли в регионы России с помощью курьеров и распространяли посредством тайников-закладок», — цитирует её «МВД МЕДИА».
Уточняется, что лаборатории, которые были созданы гражданами Украины, занимались производством синтетических наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества посредством интернет-магазина.