В Якутии отменили ряд ограничительных мер из-за коронавируса
«В связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на территории республики глава Якутии Айсен Николаев отменил большинство ковидных ограничений», — говорится в сообщении.
Согласно указу возобновляется деятельность ночных клубов, дискотек, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений.
Также при проведении массовых мероприятий больше не требуется соблюдение ограничения по заполняемости помещений — не более 75%.
В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.