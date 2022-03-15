В Якутии отменили ряд ограничительных мер из-за коронавируса

Власти Якутии разрешили возобновить работу ночных клубов и сняли ограничение по заполняемости помещений на массовых мероприятиях в связи с улучшением эпидемической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на территории республики глава Якутии Айсен Николаев отменил большинство ковидных ограничений», — говорится в сообщении.

Согласно указу возобновляется деятельность ночных клубов, дискотек, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений.

Также при проведении массовых мероприятий больше не требуется соблюдение ограничения по заполняемости помещений — не более 75%.

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.