Заслуженный эколог России дал советы по утилизации масок

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Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков дал советы по утилизации масок.

«Если вы собираете в пластмассовые пакеты ваш мусор и отправляете его управляющей компании, которая берёт тариф с вас за удаление отходов коммунальных, то это достаточная мера для того, чтобы обезопасить окружающую среду от неконтролируемого поступления масок в природу. Просто не нужно их разбрасывать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сжигать маски не следует, поскольку продукты сгорания могут попасть в окружающую среду.

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

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