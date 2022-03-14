Омбудсмен Миронов прокомментировал снятие масочного режима в Москве

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов прокомментировал снятие масочного режима в столице.

«Во-первых, у предприятий огромные расходы на сегодняшний день на эти маски, и дело не только в их покупке. Добросовестные предприятия, такие тоже у нас существуют всё-таки, на входе вынуждены держать людей, которые эти маски выдают гостям, которые без них пришли», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, теперь предприятия смогут снизить расходы.

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.