Омбудсмен Миронов прокомментировал снятие масочного режима в Москве

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Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов прокомментировал снятие масочного режима в столице.

«Во-первых, у предприятий огромные расходы на сегодняшний день на эти маски, и дело не только в их покупке. Добросовестные предприятия, такие тоже у нас существуют всё-таки, на входе вынуждены держать людей, которые эти маски выдают гостям, которые без них пришли», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, теперь предприятия смогут снизить расходы.

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

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