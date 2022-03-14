В Иркутске задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

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В Иркутске задержали мужчину, который напал с ножом на полицейских.
В Иркутске задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал «МВД Медиа».

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники выехали на вызов в многоквартирный дом. Полицейские зашли в подъезд, где на них напал местный житель.

«Чтобы остановить его, полицейский в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» применил табельное оружие», — уточнила Волк.

Оба сотрудника и подозреваемый госпитализированы, один из полицейских находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбудили дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД.

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