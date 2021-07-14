В Челябинской области возбудили дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) задержали нескольких человек, напавших на сотрудников ГИБДД. В отношении одного из нападавших завели уголовное дело.
В Челябинской области возбудили дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл, когда экипаж ДПС остановил на трассе автомобиль ВАЗ 2114 для проверки.

«В автомобиле находились несколько пассажиров, в том числе двое мужчин. Женщина-водитель проходить освидетельствование на состояние опьянения отказалась. Она, другие пассажиры, а также мать девушки, выражаясь нецензурной бранью, применили насилие в отношении сотрудников полиции и нанесли им ушибы (в том числе камнями) и телесные повреждения», — заявили в региональном полицейском главке.

В настоящее время все находившиеся в машине задержаны.

В отношении женщины-водителя 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении дел в отношении других участников инцидента.

Ранее сообщалось, что в ХМАО пьяный водитель совершил наезд на сотрудника полиции и провёз его на капоте автомобиля более 1 км.

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