В ХМАО пьяный водитель более километра вёз на капоте полицейского
- РИА Новости
Об этом информагентству URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«Подозреваемый совершил наезд на представителя власти, который ухватился за детали автомобиля с целью избежать падения и остался на капоте. Несмотря на это, злоумышленник продолжил движение на высокой скорости, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье сотрудника полиции в течение нескольких минут на протяжении более 1 км», — уточнили в пресс-службе.
После остановки водитель оказал сопротивление при задержании. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что участковый полиции с риском для своей жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму.