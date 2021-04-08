В ХМАО пьяный водитель более километра вёз на капоте полицейского

В Мегионе (ХМАО) пьяный водитель совершил наезд на сотрудника полиции и провёз его на капоте автомобиля более 1 км. Полицейский пытался остановить машину, но водитель увеличил скорость.

Об этом информагентству URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Подозреваемый совершил наезд на представителя власти, который ухватился за детали автомобиля с целью избежать падения и остался на капоте. Несмотря на это, злоумышленник продолжил движение на высокой скорости, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье сотрудника полиции в течение нескольких минут на протяжении более 1 км», — уточнили в пресс-службе.

После остановки водитель оказал сопротивление при задержании. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что участковый полиции с риском для своей жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму.