Сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в Бийске

В Бийске нашли схрон с оружием, расположенный у хозяйственной постройки.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Алтайскому краю.

«Оперативниками и взрывотехниками обнаружены пистолет «Вальтер», пистолет револьверного типа, магазин к охотничьему ружью, детонирующий шнур длиной 25 м, имитационный патрон ИПМ-100 и свыше 760 патронов различного калибра», — отмечается в сообщении.

Все материалы направлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются причастные к незаконной деятельности.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обнаружили на полуострове схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.