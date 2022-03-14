Сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в Бийске
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Алтайскому краю.
«Оперативниками и взрывотехниками обнаружены пистолет «Вальтер», пистолет револьверного типа, магазин к охотничьему ружью, детонирующий шнур длиной 25 м, имитационный патрон ИПМ-100 и свыше 760 патронов различного калибра», — отмечается в сообщении.
Все материалы направлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются причастные к незаконной деятельности.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обнаружили на полуострове схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.