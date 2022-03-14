СК обнародовал видео с места убийства модели Ведлер в Москве

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Следственный комитет России обнародовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве.
СК обнародовал видео с места убийства модели Ведлер в Москве
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает Nation News.

23-летняя Ведлер считалась без вести пропавшей с февраля 2021 года. Её тело нашли в гараже загородного дома в Липецке.

Подозреваемый задержан, им оказался бывший молодой человек Ведлер. Он заявил, что убил девушку во время ссоры на почве финансовых и бытовых разногласий.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на отказ в УДО осуждённого за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина.

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