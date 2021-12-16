Суд отклонил апелляцию на отказ в УДО осуждённого за убийство жены фотографа Лошагина

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на отказ в УДО осуждённого за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина.

«Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Лашина, а постановление суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу», — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Ранее Лошагин обжаловал решение суда, который до этого отказал ему в условно-досрочном освобождении.

В 2015 году фотографа приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство супруги — модели Юлии Прокопьевой.