В Липецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса

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На 260-м км трассы Орёл — Тамбов в Липецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
В Липецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса
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Об этом сообщает ФАН.

По предварительным данным, автобус направлялся из Липецка в сторону Москвы и находившаяся спереди от него иномарка вышла на обгон. В какой-то момент легковой автомобиль стал возвращаться на свою полосу и врезался в автобус.

Водитель автобуса попытался уйти от столкновения и вылетел в кювет, иномарку отбросило на встречную полосу, по которой ехала ещё одна легковая машина. В результате ДТП пострадал один человек.

Также стало известно, что в восточной части КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием шести автомобилей, в том числе грузовика, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По имеющейся информации, сначала столкнулись две легковые машины, затем грузовик и ещё три легковых автомобиля. Пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием маршрутки в районе села Такое на Сахалине один человек погиб, двое получили ранения.

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