Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с маршруткой на Сахалине

В результате аварии с участием маршрутки в районе села Такое на Сахалине один человек погиб, двое получили ранение.

«На 37-м км трассы Оха — Южно-Сахалинск в районе села Такое водитель Toyota Fielder врезался в маршрутный автобус №112. По предварительным данным, водитель легковушки погиб, два пассажира маршрутки пострадали», — приводит ТАСС сообщение регионального управления МВД.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось о ДТП в Вашингтоне — две женщины погибли, ещё шесть человек госпитализировали после того, как автомобиль въехал в открытую террасу ресторана.