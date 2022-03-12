Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с маршруткой на Сахалине

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В результате аварии с участием маршрутки в районе села Такое на Сахалине один человек погиб, двое получили ранение.

«На 37-м км трассы Оха — Южно-Сахалинск в районе села Такое водитель Toyota Fielder врезался в маршрутный автобус №112. По предварительным данным, водитель легковушки погиб, два пассажира маршрутки пострадали», — приводит ТАСС сообщение регионального управления МВД.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось о ДТП в Вашингтоне — две женщины погибли, ещё шесть человек госпитализировали после того, как автомобиль въехал в открытую террасу ресторана.

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