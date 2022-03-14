Депутат Госдумы Морозов назвал ложными сообщения о «запросе» России военной помощи у Китая

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Депутат Государственной думы Олег Морозов прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине.
Депутат Госдумы Морозов назвал ложными сообщения о «запросе» России военной помощи у Китая
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«Всё это надо воспринимать как очередной элемент информационной войны, которая кратно активизируется в период специальной военной операции. Абсолютно ложная информация со всех точек зрения», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Морозов, китайская сторона немедленно опровергла этот фейк.

По словам депутата, КНР поддерживают Россию в требованиях по безопасности в Европе.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не запрашивала помощи у Китая.

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