Юрист Соколов прокомментировал ситуацию с Instagram в России

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Доцент факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук Тимур Соколов прокомментировал ситуацию с Instagram в России.
Юрист Соколов прокомментировал ситуацию с Instagram в России
  • globallookpress.com
  • © Avishek Das

«В юридическом плане для России эта ситуация на данный момент беспрецедентна. Исчерпывающих комментариев, может ли быть наказуемо использование заблокированной соцсети, пока не дали ни Роскомнадзор, ни Генеральная прокуратура России», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, важно фильтровать контент, размещаемый в соцсетях. Как напомнил Соколов, распространение заведомо ложной информации о текущих событиях уголовно наказуемо.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

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