Юрист Соколов прокомментировал ситуацию с Instagram в России
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«В юридическом плане для России эта ситуация на данный момент беспрецедентна. Исчерпывающих комментариев, может ли быть наказуемо использование заблокированной соцсети, пока не дали ни Роскомнадзор, ни Генеральная прокуратура России», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, важно фильтровать контент, размещаемый в соцсетях. Как напомнил Соколов, распространение заведомо ложной информации о текущих событиях уголовно наказуемо.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.