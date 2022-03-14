В Подмосковье рассказали о самых популярных предметах по выбору на ЕГЭ-2022
Об этом сообщает «Радио 1».
«На втором месте по популярности — английский язык, его будут сдавать свыше 8 тыс. школьников, а на третьем — информатика, которую выбрали более 7 тыс. ребят», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, всего в этом году единый госэкзамен в Подмосковье будут сдавать более 35 тыс. человек.
Основной период ЕГЭ начинается 26 мая.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.