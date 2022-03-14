В Подмосковье рассказали о самых популярных предметах по выбору на ЕГЭ-2022

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ в Московской области в 2022 году стало обществознание. Его намерены сдавать почти 20 тыс. человек.

Об этом сообщает «Радио 1».

«На втором месте по популярности — английский язык, его будут сдавать свыше 8 тыс. школьников, а на третьем — информатика, которую выбрали более 7 тыс. ребят», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, всего в этом году единый госэкзамен в Подмосковье будут сдавать более 35 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ начинается 26 мая.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.