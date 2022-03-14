Автоэксперт Бургазлиев прокомментировал ситуацию на российском рынке внедорожников

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев прокомментировал ситуацию на российском рынке внедорожников.

«Если всё пойдёт по жёсткому сценарию и многие производители после приостановки деятельности не вернутся в Россию, тогда у УАЗа будет шанс отвоевать минимум 10% рынка в своём сегменте», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, многие покупатели внедорожного транспорта будут адаптироваться под новые условия.

Как отметил Бургазлиев, иностранные компании, которые останутся в России, могут повысить цены на свою продукцию, что увеличит привлекательность отечественных машин для потребителей.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.