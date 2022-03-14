Глава «Промобита» Копосов дал прогноз по производству ноутбуков в России

Короткая ссылка
Генеральный директор компании — производителя вычислительной техники «Промобит» Максим Копосов дал прогноз по производству ноутбуков в России.
Глава «Промобита» Копосов дал прогноз по производству ноутбуков в России
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Думаю, производство ноутбуков в России удастся вернуть к досанкционному уровню через два года. Возможно, к этому времени вернутся и иностранные производители», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, даже если они вернутся, их позиции могут быть частично заняты российскими или китайскими компаниями.

«Санкции затронули поставки уже не только компонентной базы, но и готовой продукции, например, серверов, ПК, систем хранения данных. Поскольку проблема не новая, многие компании-производители уже занимались поиском её решения», — уточнил Копосов.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить