Глава «Промобита» Копосов дал прогноз по производству ноутбуков в России

Генеральный директор компании — производителя вычислительной техники «Промобит» Максим Копосов дал прогноз по производству ноутбуков в России.

«Думаю, производство ноутбуков в России удастся вернуть к досанкционному уровню через два года. Возможно, к этому времени вернутся и иностранные производители», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, даже если они вернутся, их позиции могут быть частично заняты российскими или китайскими компаниями.

«Санкции затронули поставки уже не только компонентной базы, но и готовой продукции, например, серверов, ПК, систем хранения данных. Поскольку проблема не новая, многие компании-производители уже занимались поиском её решения», — уточнил Копосов.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки.