Глава «Промобита» Копосов дал прогноз по производству ноутбуков в России
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«Думаю, производство ноутбуков в России удастся вернуть к досанкционному уровню через два года. Возможно, к этому времени вернутся и иностранные производители», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, даже если они вернутся, их позиции могут быть частично заняты российскими или китайскими компаниями.
«Санкции затронули поставки уже не только компонентной базы, но и готовой продукции, например, серверов, ПК, систем хранения данных. Поскольку проблема не новая, многие компании-производители уже занимались поиском её решения», — уточнил Копосов.
Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки.