Психолог рассказала, как бороться со стрессом с помощью смартфона

Психолог, бизнес-консультант MOTIVE agency&production Яна Лейкина рассказала, как бороться со стрессом с помощью смартфона.

«Мы можем влиять на восприятие действительности с помощью простых техник. Одна из них — изображение на экране. Выбор заставки находится в зоне нашего управления. Взгляд на экран смартфона падает каждые несколько минут, поэтому изображение на экране очень сильно на нас влияет, осознаём мы это и нет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Лейкина, цветовая гамма и образы на заставке формируют внутреннее состояние пользователя и настраивают его на позитивный или негативный сценарий поведения.

По мнению эксперта, цвета не должны быть слишком яркими. Лучше, если это будут позитивно-нейтральные оттенки, которые для каждого индивидуальны.

Психолог добавила, что образ на заставке также должен настраивать на позитив.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.