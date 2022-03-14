Психолог рассказала, как бороться со стрессом с помощью смартфона
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«Мы можем влиять на восприятие действительности с помощью простых техник. Одна из них — изображение на экране. Выбор заставки находится в зоне нашего управления. Взгляд на экран смартфона падает каждые несколько минут, поэтому изображение на экране очень сильно на нас влияет, осознаём мы это и нет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Лейкина, цветовая гамма и образы на заставке формируют внутреннее состояние пользователя и настраивают его на позитивный или негативный сценарий поведения.
По мнению эксперта, цвета не должны быть слишком яркими. Лучше, если это будут позитивно-нейтральные оттенки, которые для каждого индивидуальны.
Психолог добавила, что образ на заставке также должен настраивать на позитив.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.