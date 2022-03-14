«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Киргизию с 14 марта. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты в Бишкек и Ош (Киргизия)», — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что рейсы в Бишкек и Ош начиная с 14 марта будут осуществляться каждый день.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения людей из Египта и Шри-Ланки.

К перевозке примут россиян, имеющих билеты «Аэрофлота» туда и обратно с использованным полётным сегментом из России.