Дипломат Орджоникидзе высказался о возможности переноса штаб-квартиры ООН из США

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Бывший заместитель Генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты России, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка политически правильной.
Дипломат Орджоникидзе высказался о возможности переноса штаб-квартиры ООН из США
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«Переносить штаб-квартиру на нейтральную сторону надо, потому что США не дают работать ООН и пытаются всё время оказать на неё неприкрытое давление и поставить под контроль деятельность секретаря ООН, что совершенно неприемлемо. Я думаю, что вариант Швейцарии был бы наиболее логичным. Потому что там находится очень большое количество международных организаций, фондов, в том числе отделение ООН», — сказал он в беседе с НСН.

При этом Орджоникидзе отметил, что меры по переносу штаб-квартиры могут быть приняты после того, как Генеральная ассамблея ООН примет соответствующую резолюцию. 

Однако он усомнился в том, что большая часть членов ГА проголосует в поддержку рассматриваемой инициативы.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну.

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