Психолог Конфисахор рассказал, как на молодёжь повлияет ограничение доступа к Instagram

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Доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор выразил мнение на предмет того, как на молодом поколении отразится решение ограничить доступ к Instagram.
Психолог Конфисахор рассказал, как на молодёжь повлияет ограничение доступа к Instagram
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«Очевидно, что молодёжь живёт в социальных сетях, в этом виртуальном мире, и даже не представляет себе ничего иного. Для молодого поколения виртуальное общение доминирует над личным. Поэтому поначалу блокировка вызовет шок, потом минимум недоумение. Для молодёжи это будет очень сильным потрясением и перестройкой сложившегося образа жизни и представления об общении», — сказал специалист в беседе с НСН.

По его мнению, больший резонанс проблемы с доступом в соцсеть вызовут среди жителей крупных городов, однако это вряд ли вызовет ощущение безысходности среди них, считает эксперт.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская в беседе с ФАН рассказала о перспективах мессенджеров.

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