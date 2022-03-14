Депутат Тумусов поддержал решение об отмене масочного режима в Москве с 15 марта

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

РИА Новости

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