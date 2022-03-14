Депутат Тумусов поддержал решение об отмене масочного режима в Москве с 15 марта
- РИА Новости
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Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работникам и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
«На самом деле это хорошая новость», — отметил Тумусов.
Депутат добавил, что темпы заболеваемости COVID-19 стабильно снижаются.
«Я думаю, что меры оправданные, меры правильные», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим.