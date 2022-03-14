В Москве открылся центр для воспитателей и учителей начальных классов

В Москве открылся центр современной методики дошкольного и начального общего образования.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Образовательная организация создана при Городском методическом центре, где будут проводить командные тренинги и мастер-классы для воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов.

Отмечается, что слушатели смогут развить гибкие навыки, познакомиться с steam-практиками в образовании, методами организации проектной и исследовательской деятельности и прочим.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.