В Москве открылся центр для воспитателей и учителей начальных классов

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В Москве открылся центр современной методики дошкольного и начального общего образования.
В Москве открылся центр для воспитателей и учителей начальных классов
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Образовательная организация создана при Городском методическом центре, где будут проводить командные тренинги и мастер-классы для воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов.

Отмечается, что слушатели смогут развить гибкие навыки, познакомиться с steam-практиками в образовании, методами организации проектной и исследовательской деятельности и прочим.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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