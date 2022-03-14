В Новосибирской области с 18 марта отменяют QR-коды для посещения театров и кинотеатров

Власти Новосибирской области с 18 марта отменяют QR-коды для посещения театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. Об этом заявил первый вице-губернатор региона Юрий Петухов.

«С 18 марта не потребуется предъявление QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры, в том числе цирка; официальных и торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти и местного самоуправления; мероприятий, проводимых в выставочных залах, аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, баз отдыха, санаторно-курортных организаций и гостиниц», — приводит его слова РИА Новости.

Власти Новосибирской области с 1 апреля отменяют требование о предъявлении QR-кодов посетителями и участниками официальных спортивных и физкультурных мероприятий за исключением прибывающих из других регионов России.

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