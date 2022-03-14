В Новосибирской области с 18 марта отменяют QR-коды для посещения театров и кинотеатров

Короткая ссылка
Власти Новосибирской области с 18 марта отменяют QR-коды для посещения театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. Об этом заявил первый вице-губернатор региона Юрий Петухов.

«С 18 марта не потребуется предъявление QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры, в том числе цирка; официальных и торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти и местного самоуправления; мероприятий, проводимых в выставочных залах, аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, баз отдыха, санаторно-курортных организаций и гостиниц», — приводит его слова РИА Новости.

Власти Новосибирской области с 1 апреля отменяют требование о предъявлении QR-кодов посетителями и участниками официальных спортивных и физкультурных мероприятий за исключением прибывающих из других регионов России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили QR-коды в сферах спорта и культуры.

Власти Адыгеи смягчили ряд ограничительных мер по COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить