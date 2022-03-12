Авиакомпания Qazaq Air анонсировала возобновление рейсов в Россию с 13 марта

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта», — говорится в сообщении на сайте компании.

12 марта авиакомпания Qazaq Air вынуждена была приостановить полёты в Россию из-за отсутствия страховки на территории государства.

Согласно официальному заявлению, авиаперевозчик получил уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия в России и её воздушном пространстве.