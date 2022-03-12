Замглавы МИД Рябков: Россия не выгоняет иностранный бизнес

Россия не выгоняет иностранный бизнес, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Никто никого никуда не гонит... мы никогда не эскалируем обстановку... мы ответственно подходим к тому, что происходит, в том числе и в экономике», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что происходит нарушение глобальных цепочек поставок.

По его словам, это делается для того, чтобы усилить позиции Вашингтона как центра доминирования.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти страны работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места россиян в нынешних условиях.