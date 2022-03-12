Замглавы МИД Рябков: Россия не выгоняет иностранный бизнес

Короткая ссылка
Россия не выгоняет иностранный бизнес, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков: Россия не выгоняет иностранный бизнес
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Никто никого никуда не гонит... мы никогда не эскалируем обстановку... мы ответственно подходим к тому, что происходит, в том числе и в экономике», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что происходит нарушение глобальных цепочек поставок.

По его словам, это делается для того, чтобы усилить позиции Вашингтона как центра доминирования.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти страны работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места россиян в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить