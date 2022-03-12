Ряд пострадавших от взрыва жильцов дома в Воронеже разместят в гостинице

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Некоторых жильцов дома в Воронеже, где произошёл взрыв газа, разместят в гостинице с трёхразовым питанием, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Он пояснил, что тех людей, которым некуда идти и у которых нет родственников, переместят из пункта временного размещения в лицее № 1 в гостиницу с трёхразовым питанием.

«Заказали экспертизу, как только следственные органы дадут нам одобрение, приступим к обследованию всех помещений. Есть сложности с одной плитой перекрытия, наши эксперты за сегодняшний день дадут нам заключение, мы поймём, что делать, и сразу приступим к ликвидации этой аварии», — сказал Кстенин.

По словам мэра, к настоящему времени управляющая компания на месте происшествия перекрыла водоснабжение и отопление подъезда, где произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.

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