РКН: в отношении российских СМИ и общественных деятелей действует более 80 ограничений
«К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По данным Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI, Россия стала страной-лидером по количеству введённых в её отношении ограничений. Государство стало объектом 5530 новых рестрикций.
Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».