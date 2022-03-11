YouTube приостановит все способы монетизации на платформе в России

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Администрация видеохостинга YouTube объявила о приостановке всех видов монетизации на своей платформе в России.
YouTube приостановит все способы монетизации на платформе в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приостановили показ всей рекламы на YouTube в России. Теперь мы распространили это на все способы монетизации на нашей платформе в России», — говорится в сообщении.

Ранее администрация YouTube объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством, а также удаляет весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».

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