YouTube приостановит все способы монетизации на платформе в России

Администрация видеохостинга YouTube объявила о приостановке всех видов монетизации на своей платформе в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приостановили показ всей рекламы на YouTube в России. Теперь мы распространили это на все способы монетизации на нашей платформе в России», — говорится в сообщении.

Ранее администрация YouTube объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством, а также удаляет весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».