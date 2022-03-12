Автоэксперт Ларин дал советы по подготовке машины к лету

Автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин дал советы по подготовке машины к лету.

«Я советую к лету на современных машинах промывать радиаторы охлаждения, прямо со снятием бампера, чтобы исключить перегрев двигателя в жаркую погоду, снизить нагрузку на систему охлаждения и на электровентилятор», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, тем, кто меняет весной и осенью масло, лучше залить чуть более густое в допуске для высоких температур.

Как отметил Ларин, при шиномонтаже стоит самостоятельно визуально проверить состояние ходовой, тормозных колодок, дисков на предмет подтёков, разрывов и износа колодок.

Эксперт добавил, что сезонная профилактика автомобиля помогает сэкономить на его ремонте.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.