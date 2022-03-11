В отношении открывшего стрельбу в подмосковном Домодедове мужчины завели дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя», — сказано в сообщении.
По информации следствия, подозреваемый разбил топором стекла в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа дома, в одном из многоквартирных домов в Домодедове.
По прибытии полиции мужчина начал угрожать сотрудникам органов правопорядка, а затем закрылся в своей квартире и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове мужчина открыл стрельбу из дома на улице Королёва.
Позднее сотрудники СОБР задержали дебошира, стрелявшего из окна в подмосковном Домодедове.