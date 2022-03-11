В отношении открывшего стрельбу в подмосковном Домодедове мужчины завели дело

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедове, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.
В отношении открывшего стрельбу в подмосковном Домодедове мужчины завели дело
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя», — сказано в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый разбил топором стекла в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа дома, в одном из многоквартирных домов в Домодедове.

По прибытии полиции мужчина начал угрожать сотрудникам органов правопорядка, а затем закрылся в своей квартире и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове мужчина открыл стрельбу из дома на улице Королёва.

Позднее сотрудники СОБР задержали дебошира, стрелявшего из окна в подмосковном Домодедове.

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