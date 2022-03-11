В подмосковном Домодедове задержали стрелявшего из окна мужчину

В МВД заявили, что сотрудники СОБР задержали дебошира, стрелявшего из окна в подмосковном Домодедове.

Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками полиции совместно с бойцами СОБР «Булат» ГУ Росгвардии по Московской области стрелявший был блокирован и задержан. Мужчина получил ранение и будет доставлен в медицинское учреждение. В результате инцидента жители, прохожие и сотрудники правоохранительных органов не пострадали», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове мужчина открыл стрельбу из дома на улице Королёва.