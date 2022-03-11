В правительстве России поручили адаптировать национальную программу «Цифровая экономика»
- РИА Новости
«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» и адаптировать её под текущую экономическую ситуацию», — говорится в сообщении.
Ключевые задачи — выполнить все социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО.
«Правительство уже запустило объёмный комплекс мер поддержки IT-компаний. Это грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и так далее», — пояснил Чернышенко.
Минцифры уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы.
В феврале в России началось тестирование платформы цифрового рубля.
Подробнее — в материале RT.