В правительстве России поручили адаптировать национальную программу «Цифровая экономика»

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил подготовить экспресс-анализ и адаптировать национальную программу «Цифровая экономика» под актуальную экономическую ситуацию. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» и адаптировать её под текущую экономическую ситуацию», — говорится в сообщении.

Ключевые задачи — выполнить все социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО.

«Правительство уже запустило объёмный комплекс мер поддержки IT-компаний. Это грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и так далее», — пояснил Чернышенко.

Минцифры уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы.

В феврале в России началось тестирование платформы цифрового рубля.

Подробнее — в материале RT.