Матвиенко поручила изучить экономические последствия от санкций в российских регионах

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам изучить экономические последствия от санкций в российских регионах.
Матвиенко поручила изучить экономические последствия от санкций в российских регионах
  • РИА Новости

«Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на местах, что происходит с экономикой, что происходит с малым и средним бизнесом», — приводит РИА Новости слова Матвиенко в обращении к коллегам на заседании Совфеда.

По её словам, необходимо выяснить, какая нужна поддержка государства, какие решения должны быть приняты на уровне регионов, а какие — на федеральном уровне.

Она также попросила продумать ситуацию по семьям с детьми.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала подробности о Совете по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций, в котором она выполняет обязанности заместителя председателя.

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