Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от действий иностранных компаний

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Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которые пострадали от действий иностранных компаний.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от действий иностранных компаний
  • Gettyimages.ru

«С 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что операторы консультационного центра предоставят информацию потребителям, которые столкнулись с нарушением своих прав.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.

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