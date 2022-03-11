Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от действий иностранных компаний

Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которые пострадали от действий иностранных компаний.

«С 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что операторы консультационного центра предоставят информацию потребителям, которые столкнулись с нарушением своих прав.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.