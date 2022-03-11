Минцифры выступило против ответственности для глав российских офисов зарубежных компаний

Минцифры России выступило против введения уголовной и административной ответственности в отношении глав российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минцифры подчеркнули, что решения о приостановке деятельности принимались не руководителями иностранных офисов в России, поэтому отвечать за них не они не могут.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.