Минцифры выступило против ответственности для глав российских офисов зарубежных компаний

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Минцифры России выступило против введения уголовной и административной ответственности в отношении глав российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в России. 
Минцифры выступило против ответственности для глав российских офисов зарубежных компаний

    Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В Минцифры подчеркнули, что решения о приостановке деятельности принимались не руководителями иностранных офисов в России, поэтому отвечать за них не они не могут.

    Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что встречался с представителями иностранных компаний в России и обсудил с ними вопросы ведения бизнеса в новых условиях.

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