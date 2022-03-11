Россия сняла введённые из-за COVID-19 ограничения на полёты в восемь стран

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Россия сняла введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
Россия сняла введённые из-за COVID-19 ограничения на полёты в восемь стран
  • РИА Новости

«9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введённые ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что полёты будут выполняться на взаимной основе.

Ранее Министерство гражданской авиации Индии сообщило, что страна с 27 марта возобновит выполнение регулярных международных авиарейсов.

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