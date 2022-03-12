В Российском союзе туриндустрии посоветовали, куда отправиться россиянам в марте

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT дал рекомендации россиянам касательно поездок в марте.
В Российском союзе туриндустрии посоветовали, куда отправиться россиянам в марте
  • РИА Новости

«География очень широкая, востребованы все регионы: северо-запад — Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо… Можно поехать на юг — в Краснодарский край, в Крым», — рассказал Барзыкин.

Также он напомнил, что с 15 марта будет возобновлена программа туристического кешбэка.

«Это поможет отдохнуть по оптимальной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии», — заключил собеседник RT.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, как действовать российским туристам за границей, чтобы вернуться в Россию.

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