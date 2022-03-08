В Уральской ассоциации туризма дали советы по поездкам на майские праздники

Короткая ссылка
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев дал советы по поездкам на майские праздники.
В Уральской ассоциации туризма дали советы по поездкам на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

В беседе с URA.RU он напомнил, что доступны Азия, Южная Америка и Африка.

«Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — сказал эксперт.

Что касается внутренних направлений, то Мальцев назвал Приэльбрусье и Кабардино-Балкарию, курорты Ставропольского края, Ненецкий автономный округ.

«Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — заявил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с «Радио 1» рассказал о возможных рисках выездного туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить