В Уральской ассоциации туризма дали советы по поездкам на майские праздники

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев дал советы по поездкам на майские праздники.

В беседе с URA.RU он напомнил, что доступны Азия, Южная Америка и Африка.

«Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — сказал эксперт.

Что касается внутренних направлений, то Мальцев назвал Приэльбрусье и Кабардино-Балкарию, курорты Ставропольского края, Ненецкий автономный округ.

«Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — заявил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с «Радио 1» рассказал о возможных рисках выездного туризма.