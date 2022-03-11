Юрист Кузнецов: отказ вернуть деньги с подарочных сертификатов является нарушением

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал, что на фоне ухода зарубежных компаний из России жители страны столкнулись с проблемами реализации подарочных карт и сертификатов.

Так, по его словам, возражение при попытке вернуть деньги за сертификат представителей брендов, которые закрыли свои физические точки, является нарушением закона.

В соответствии со ст. 23.1 закона «О защите прав потребителей», номинал сертификата или остаток непотраченной суммы должен быть возвращён в течение десяти календарных дней после подачи заявления о возврате средств.

«Аннулирование сертификатов без осуществления возврата денежных средств грозит брендам серьёзным репутационным ущербом на мировом рынке», — заключил Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.