Специалист Кислова рассказала, когда стоит получить второе высшее образование

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Мария Кислова, директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent, ответила на вопрос, в каких случаях стоит получать второе высшее образование.
Специалист Кислова рассказала, когда стоит получить второе высшее образование
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Газетой.Ru» Кислова сказала, что польза от дополнительного образования есть тогда, когда человек понимает, зачем это ему нужно.

«Чтобы устроиться на новую работу, например. Хочешь переквалифицироваться? Да, тогда иди и получай новое образование. Или, допустим, ты хочешь стать гендиректором, но понимаешь, что тебе не хватает для этого финансовых знаний. Тогда имеет смысл пройти курс MBA или получить дополнительное экономическое образование», — отметила она.

По словам Кисловой, нередко встречаются случаи, когда человек хочет расширить поле своей деятельности.

Когда конкретного запроса на результат от второго высшего нет, у человека быстро пропадёт мотивация, заключила эксперт.

Ранее, как сообщало URA.RU, сервис hh.ru прокомментировал ситуацию с подработкой в Тюменской области.

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