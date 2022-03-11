Специалист Кислова рассказала, когда стоит получить второе высшее образование
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В разговоре с «Газетой.Ru» Кислова сказала, что польза от дополнительного образования есть тогда, когда человек понимает, зачем это ему нужно.
«Чтобы устроиться на новую работу, например. Хочешь переквалифицироваться? Да, тогда иди и получай новое образование. Или, допустим, ты хочешь стать гендиректором, но понимаешь, что тебе не хватает для этого финансовых знаний. Тогда имеет смысл пройти курс MBA или получить дополнительное экономическое образование», — отметила она.
По словам Кисловой, нередко встречаются случаи, когда человек хочет расширить поле своей деятельности.
Когда конкретного запроса на результат от второго высшего нет, у человека быстро пропадёт мотивация, заключила эксперт.
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