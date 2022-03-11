В Приморье ФАС выдала предостережения семи заявившим о повышении цен компаниям
«За прошедшую неделю Приморское УФАС России выдало семь предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство проверило высказывания организаций о возможном росте цен на корма для животных, пиломатериалы и недвижимость.
Ранее в Приморье розничную наценку на местные продукты питания ограничили 15%.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.