В Приморье ФАС выдала предостережения семи заявившим о повышении цен компаниям

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Приморское УФАС выдало семь предостережений компаниям, заявившим о возможном росте цен. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«За прошедшую неделю Приморское УФАС России выдало семь предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проверило высказывания организаций о возможном росте цен на корма для животных, пиломатериалы и недвижимость.

Ранее в Приморье розничную наценку на местные продукты питания ограничили 15%.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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