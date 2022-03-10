Эксперт фармацевтического рынка Беспалов прокомментировал ситуацию с лекарствами в России

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Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов прокомментировал ситуацию с лекарствами в России.
Эксперт фармацевтического рынка Беспалов прокомментировал ситуацию с лекарствами в России
  • РИА Новости

«Сейчас есть отдельные сложности, но они связаны с логистикой. Прежде всего это касается перевозок по воздуху. Мы знаем, что ряд стран ограничили с нами авиасообщение, но здесь не критично, потому что у нас через воздушный коридор поставлялось от 8 до 10% общего объёма импорта», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, это можно переложить на автотранспорт.

Как отметил Беспалов, сложности с поставками в основном касаются контейнеров с фармсубстанциями — около 60% продукции отправлялось по воде.

«Плюс есть альтернативные контейнерные перевозчики, в том числе китайские», — напомнил эксперт.

Он также напомнил, что на складах производителей, как правило, есть дополнительные объёмы на год, которые можно задействовать.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве объём производства лекарственных средств вырос более чем на 67% в 2021 году.

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